Военных США шокировало решение Трампа по Ирану

Американские военные на Ближнем Востоке и в Пентагоне готовились к масштабной бомбардировке иранской инфраструктуры еще за несколько часов до объявления перемирия. Как заявил источник портала Axios, они понятия не имели, что произойдет. И о решении Трампа военным стало известно спустя 15 минут после соответствующей публикации в соцсетях.

Трамп 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций". Американский лидер требовал открыть движение по Ормузскому проливу и пригрозил, что иначе иранцы будут "жить в аду". Однако позже в соцсети Truth Social Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели. Он заверил, что прекращение огня будет двусторонним.

Как отметили эксперты по военному праву Axios, если бы Трамп решил исполнить свои угрозы, военные столкнулись бы с моральной дилеммой. Установленные процедуры и правила ведения войны требуют, чтобы гражданская инфраструктура была защищена от нападения. Однако, судя по риторике американского лидера, эти правила пришлось бы нарушать.