"Это была очень красивая история любви": Верник откровенно рассказал об отношениях с Судзиловской

Игорь Верник и Олеся Судзиловская давно знакомы, однако лишь сейчас за долгое время сыграли в одном проекте. Речь идет о сериале "Молодежка. Новая смена". По сюжету актеры исполняют роли бывших супругов, которые испытывают друг к другу негативные эмоции. В жизни же все как раз наоборот.

"Последний раз мы снимались вместе лет 20 назад, играли непримиримую пару, мужчину и женщину, которые вдруг, оказавшись в определенных обстоятельствах, влюбляются. Это была очень красивая история любви. И с тех пор, поразительно, но мы ни разу с Олесей не встречались на съемочной площадке, хотя близко общаемся и дружим... Конечно, я порадовался, что мы снова поработаем. И хоть наши герои испытывают самые негативные чувства друг к другу, мы с Олесей, наоборот, в очень теплых отношениях. В этом и кроется великая сила кинематографа", - рассказал Верник Starhit.

К слову, Олеся Судзиловская после рождения двоих детей перестала соглашаться на роли, где нужно совершать экстремальные трюки. В целом она стала меньше сниматься. Однако это не огорчает артистку, ведь теперь у нее есть возможность самовыражаться в семье.

Напомним, Судзиловская снялась в таким фильмах и сериалах, как "Дикая Лига", "Адаптация", "Домашний арест", "Дом с лилиями", "В ожидании чуда" и других.

