Петля смерти: люди продают дома за копейки в районе пропажи Усольцевых — там исчезли уже семь человек

Земля здесь буквально уходит из-под ног, а тайга забирает свои жертвы без остатка. Жители поселков близ реки Маны в Красноярском крае, где полгода назад пропала семья Усольцевых, в панике покидают свои дома, пытаясь спастись от зловещей аномалии, которую уже прозвали Манской "петлей смерти".

Уехать любой ценой

За последние полгода этот живописный район превратился буквально в зону отчуждения. По данным телеграм-канала SHOT, количество выставленных на продажу домов взлетело в два раза. Около полусотни семей сейчас пытаются избавиться от своей недвижимости любой ценой. Владельцы не скрывают: они хотят уехать как можно быстрее. Цены падают до пугающего минимума: добротный дом площадью 72 квадратных метра отдают всего за 300 тысяч рублей.

Семья, растворившаяся в лесу

Отправной точкой стала загадочная пропажа семьи Усольцевых. 28 сентября супруги вместе с пятилетней дочкой Ариной и пожилой корги ушли на прогулку в районе Манской петли — и исчезли без следа. Ни тел, ни зацепок. До сих пор никто не может объяснить, что с ними произошло.

Не возвращаются даже спецназовцы

Но история Усольцевых — лишь один случай в длинной цепочке. Манская аномалия не делает поблажек ни слабым, ни сильным. За последние годы в этих местах бесследно пропали как минимум семь человек. Среди них — опытный спецназовец Виктор Потаенков, кандидат в мастера спорта по ориентированию Владимир Шатыгин и турист Владимир Ращепкин, исчезнувший прямо во время сплава. Люди, умеющие выживать и ориентироваться в лесу, будто растворялись в тайге. Еще как минимум четверых человек обнаружили в тайге мертвыми при крайне загадочных обстоятельствах.

Мстительный Дед

Местные стараются не говорить о Мане громко и уверены, что дело не только в дикой природе. Ману издавна считают "живой" рекой. По поверьям, у неё есть хозяин — мстительный дух, которого называют "дедом". Говорят, он может сбить человека с пути, увести в туман и больше не отпустить.

Особый трепет вызывают возвышающиеся над водой Камни-стражи. Старожилы верят, что это не просто горная порода, а окаменевшие души тех, кто так и не нашел дорогу домой. По ночам от этих исполинов исходит необъяснимый гул, от которого стынет кровь, а техника и компасы начинают сходить с ума, отрезая заблудившемуся человеку последний шанс на спасение.