Медведев определил победителя в конфликте США и Ирана

Дешевой нефти в ближайшее время не будет. Конфликт США и Ирана поставлен на паузу, а европейским "баранам-русофобам" придется долго жить в режиме строгой экономии, прогнозирует зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, в конфликте США и Ирана победил рассудок. Сам факт согласия Трампа обсуждать план Тегерана из десяти пунктов – успех иранцев. Однако в Вашингтоне на эти условия очевидно не согласятся: ведь там и компенсация ущерба Ирану, и продолжение ядерной программы, и контроль Тегерана над Ормузским проливом. Согласие унизительно для Трампа и будет означать реальную победу Ирана.

Чтобы не возобновлять боевые действия, Трамп изберет промежуточный вариант. Американский лидер не хочет и не может долго вести войну, и в Конгрессе его не поддержат. В этой ситуации нужно сохранять хрупкое перемирие и делать вид, что все хорошо - ведь каждый шаг на этой доске создает положение, близкое к цугцвангу.

Зампред Совбеза подчеркивает, что в ближневосточных шахматах не двое, а трое игроков. Есть еще Израиль, который играет не на стороне США. Ему перемирие не нужно, он не решил своих задач, и может следующим ходом просто смахнуть все фигуры с шахматной доски. Так что ситуация крайне неопределенная.