"Подруга буквально вытащила меня из окна": душераздирающее признание больной раком Маргариты Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян вскоре после похорон мужа Тиграна Кеосаяна столкнулась с новым испытанием. У нее обнаружили рак. Журналистка уже перенесла операцию и прошла два курса химиотерапии.

Тем не менее, вдова известного режиссера продолжает работать и воспитывать детей. В результате лечения Маргарита осталась без своих роскошных кудрей, однако старается не переживать из-за этого. По словам Симоньян, это наименьшая проблема, которая ее беспокоит.

Однако далеко не сразу журналистка достигла такого уровня просветления. В новом интервью Лере Кудрявцевой Маргарита призналась, что у нее были периоды отчаяния. Однажды она даже решилась на радикальный шаг. К счастью, ей была вовремя оказана помощь.

"Моя подруга буквально вытащила меня из окна", - сообщила Симоньян в программе "Секрет на миллион".

Журналистка смирилась со своим неутешительным диагнозом, борется как может и не строит далеко идущих планов, надеясь на Бога. "Ну рак и рак, я или умру или не умру, или отправлюсь к Тиграну или останусь с детьми", - заключила Маргарита.

Симоньян не сдерживала слез в разговоре с Кудрявцевой. Та же, наоборот, держалась как могла, но тоже в результате прослезилась и даже пыталась успокоиться, выпивая воду из рядом стоящего на столе стакана.

