В Крыму задержали подозреваемую в координации ракетного удара по ж/д парому

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Крыма по подозрению в передаче ВСУ сведений о дислокации объектов ВС России.

Женщина связалась с сотрудником ГУР Минобороны Украины и по его заданию его заданию собирала и передавала сведения о местах дислокации военных объектов, средств ПВО, военнослужащих, кораблях в акватории Керченского пролива.

Установлено, что задержанная лично находилась в районе Крымского моста и "координировала ракетный удар по грузовому железнодорожному парому в порту "Кавказ", сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

За свою "работу" женщина получила вознаграждение на криптокошелек.

Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Женщине грозит до 20 лет тюрьмы.

