Паулина Андреева покинула Россию: вот с кем актриса проводит время

После развода с режиссером Федором Бондарчуком актриса Паулина Андреева не скучает. Она наслаждается жизнью и много путешествует. Так, минувшим летом Паулина отдыхала на Лазурном берегу Франции, а недавно съездила в Таиланд и в Непал.

В настоящее время 37-летняя актриса проводит время в Великобритании. Компанию ей в Лондоне составил известный музыкант Игорь Вдовин. Снимок с композитором Паулина Андреева опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

51-летний Игорь Вдовин является одним из создателей и вокалистом первого состава группы "Ленинград". Также он написал музыку к сериалу "Актрисы", снятому Федором Бондарчуком по сценарию Паулины Андреевой. Кроме того, Вдовин сочинил саундтреки ко многим российским фильмам и сериалам: "Меченосец", "Сердце Пармы", "Нулевой пациент", "Вертинский", "Сто лет тому вперед" и другим.

Напомним, год назад Паулина Андреева объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Актриса и режиссер были вместе девять лет, почти шесть из которых — в официальном браке. Точную причину разрыва ни Бондарчук, ни Андреева не назвали. По слухам, артистка не смогла привыкнуть к образу жизни мужа, который много времени уделял друзьям и любил вечеринки.

