Лавров: Россия заинтересована в умиротворении на Ближнем Востоке

Россия желает умиротворения Ближнего Востока на основе баланса интересов всех региональных стран.

Об этом заявил глава МИД нашей страны Сергей Лавров.

"Меняется геополитическая ситуация и при всех обстоятельствах мы желаем, конечно, умиротворения Ближнего Востока", - сказал министр на 46-м заседании Совета глав субъектов России при МИД России.

Иран и его соседи должны жить в мире и согласии. Это обеспечит надежность торговых путей, особенно морских, добавил Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о частично согласованной сделке с Ираном, состоящей из 15 пунктов. По словам хозяина Белого дома, есть "надежда на то, что дело удастся довести до конца".