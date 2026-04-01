Раскрыта главная ошибка США в операции против Ирана

Главная ошибка американской разведки при планировании операции против Ирана – в оценке ракетных возможностей иранской армии. Разведывательное сообщество США занизило количество иранских ракет более чем на тысячу, пишет американский журнал 19FortyFive.

Издание предполагает, что это самый крупный провал разведки в иранской войне. К июню 2025 года иранская сторона производила не менее 50 ракет в месяц. Американские удары уничтожили лишь около трети арсенала. Судя по всему, Пентагон и Разведывательное управление Министерства войны США переоценили эффективность своих атак.

Вашингтон не учел также использование Ираном подземных бункеров, в которых производится и хранится оружие. Спустя более месяца после начала войны Тегеран не только сохраняет возможности по запуску баллистических ракет, но и удивляет мир их количеством и дальнобойностью.