История жуткого самосуда: в Тюмени простились с молодым репером — в убийстве обвиняют местного рецидивиста

В Тюменской области расследуют дело об убийстве 25-летнего начинающего рэпера Данилы Демина.

Парень пропал в Тюмени 20 октября минувшего года. С тех пор Данила не выходил на связь. Поиски продолжались пять месяцев, история вызвала большой резонанс в регионе. Близкие, друзья, волонтеры и неравнодушные граждане до последнего верили, что Даня жив.

Но 22 марта 2026 года местный житель случайно обнаружил тело на берегу реки Туры. Погибшим оказался пропавший Данил Демин, его опознали по множественным тату на теле. Рэпера похоронили 4 апреля.

"Люди — звери. Ведь были же свидетели. Но все сидели по домам. Никто не сообщил в полицию", - сказала мать Данилы на похоронах.

А случилось с музыкантом следующее. На вечеринке 6 октября на улице Сергея Джанбровского он якобы приставал к хозяйке квартиры и изнасиловал ее. В полицию девушка не обращалась, но за нее вступился отчим – ранее неоднократно судимый 41-летний мужчина по прозвищу Саша Белый.

"Тебе какую ногу прострелить — левую или правую?", - так он начал телефонный разговор с Деминым.

Белый самовольно обвинил Демина в изнасиловании падчерицы и решил вершить самосуд. Парня насильно затолкали в белый Hyundai Solaris и увезли к известному в Тюмени месту - "Переправе" у реки Тура. Выйдя из машины, Белый избил Данилу заставил зайти в реку.

"Плыви и смывай свои грехи", - сказал Белый.

По официальной версии, он заставил молодого человека плавать около 10 минут в ледяной воде (был поздний октябрь, температура воздуха опускалась до минусовых значений), пишет портал Baza. Парень какое-то время плавал, а затем пошел ко дну. По слухам, Белый издевался над Деминым, заставляя его несколько раз плавать от берега к берегу.

Возбуждено уголовное дело. Сашу Белого задержали в декабре, вину он не признает.