Пугачева осталась одна на чужбине: муж и дети уехали в другую страну

Четыре года назад Алла Пугачева покинула Россию вслед за молодым супругом. Примадонна прихватила детей, двойняшек Гарри и Лизу, и отправилась в Израиль. Однако потом семейство было вынуждено снова переехать. Тогда оно осело на Кипре. Однако лето прошлого года Алла Пугачева проводила в любимой Юрмале.

Говорят, местный латвийский климат как нельзя лучше подходит страдающей целым букетом заболеваний певице. Которая, к слову, по мнению многих наблюдательных поклонников, в последнее время сильно изменилась. Ходят слухи, будто Примадонна решилась на очередную пластику, в результате которой ее здоровье сильно пошатнулось. Даже передвигаться артистке сложно, поэтому она не расстается с элегантной тростью.

В близком окружении судачат, что Алла Пугачева просто не в состоянии сопровождать мужа и детей в различных поездках. Поэтому в США ее молодой супруг и двое наследников отправились одни. Родственники посетили нью-йоркское метро и прошлись по Манхэттену. Путешествие Максим Галкин* с Гарри и Лизой предпринял по случаю каникул у детей.

И если Примадонна все сильнее сдает, то ее муж в последнее время преобразился - подкачался, сделал стильную стрижку, сменил гардероб. После отъезда из России Галкин* вынужден постоянно гастролировать. Стремясь заработать на жизнь, муж Пугачевой непрерывно колесит по странам мира. Во время гастрольного чеса он не пропускает даже самых маленьких городков и порой выступает практически в сельских клубах. В итоге комик почти не бывает дома.

*Внесен Минюстом России в Реестр физлиц-иноагентов

