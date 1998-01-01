"Я не попрошайка": особенная дочь отказалась от помощи Лолиты Милявской

Еще год назад единственная дочь Лолиты Милявской, 26-летняя Ева, у которой есть особенности развития, объявила о решении жить отдельно. Напомним, наследница популярной певицы жила с бабушкой в Болгарии. У Евы синдром Аспергера, поэтому услышавшая новость Лолита Милявская крайне удивилась.

Однако после совета врача артистка отпустила дочь. Сейчас же в новом интервью популярная певица рассказала, что у Евы все прекрасно. "За помощью не обращается — говорит: "Мам, я же не попрошайка". Я ей отвечаю: "Лучше бы ты была попрошайкой". Хочется, чтобы она жила свою жизнь в кайф. Мне совершенно не важно, будет она работать или нет. Главное — чтобы ей было хорошо", - поведала Лолита.

Ева совершенно не стремится к публичности. Она ведет размеренную жизнь, внимание публики ей абсолютно не нужно. "Она занимается, учит английский, переводит фильмы для себя. Я не хочу ее никуда толкать. Если появится желание, тогда да", - рассказала артистка "КП".

Напомним, Лолита Милявская стала мамой в 1998 году. Отцом Евы называли Александра Цекало, однако позже певица призналась, что родила от другого мужчины.

