Патологическая русофобия руководства ЕС и ряда его ведущих стран приводит к печальным последствиям. В Брюсселе вновь пробили дно собственного безумия и политической безответственности, заявили в Службе внешней разведки России. По данным СВР, в ЕС уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного производства ядерного оружия.

Как заявляют есовцы, ядерное оружие им нужно исключительно для сдерживания мифической российской угрозы. В Москве предположили, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и ее сообщникам роль поджигателей украинского конфликта представляется излишне скромной. Теперь они мечтают о зловещей славе главарей гитлеровской Германии.

По данным разведки, на начальном этапе ЕС планирует действовать под прикрытием традиционного курса с опорой на "ядерный зонтик" США. В руководстве Евросоюза рассчитывают, что ему удастся выиграть время для скрытого формирования собственной ядерно-оружейной промышленной базы.

В СВР подчеркивают, что замыслы ЕС опираются на серьезную промышленно-техническую основу. Многие страны Европы уже обладают компетенциями в области создания компонентов ядерного оружия. На их территориях хранится большое количество облученного ядерного топлива с выводимых из эксплуатации энергоблоков АЭС. При этом немецкие специалисты способны в течение месяца скрыто получить количество оружейного плутония, достаточное для одного ядерного взрывного устройства.