Собянин: Началась проходка второго тоннеля на южном участке Троицкой линии метро

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте проходки второго тоннеля на южном участке Троицкой линии метро - между станциями "Новомосковская" и "Сосенки". Как рассказал глава города в мессенджере МАХ, преодолеть придется сложные участки - под руслом реки и Калужским шоссе.

Громкий сигнал обозначает начало работ. Шестиметровый щит "Татьяна" приступил к проходке правого тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки". Это второй этап строительства Троицкой линии метро.

"Южный участок Троицкой ветки пройдёт вдоль Калужского шоссе — от Коммунарки до Троицка. Откроются шесть станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки", "Троицк". С вводом второго этапа удобные станции метро получат свыше 300 тысяч жителей и работников ТиНАО. Дорога из Троицка в центр сократится примерно на 40 минут. После запуска всей Троицкой линии у двух миллионов жителей появятся новые, более удобные и быстрые варианты поездок по городу. К тому же улучшится транспортная доступность Красной Пахры, где строится крупнейший в России кластер по производству аккумуляторных батарей", - сообщил Собянин.

Инженерам придется непросто, ведь часть пути будет проходить через насыщенные пески и суглинки, небольшую реку, инженерные коммуникации и Старокалужское шоссе.

"Стартуем сегодня. Протяжённость 1,6 км. Выход ориентировочно – конец года. Глубина максимальная – 31 метр. Работа предстоит интересная", - сообщил Сергей Жуков, первый заместитель генерального директора АО "Мосинжпроект".

Чтобы эта интересная работа шла по графику и без сюрпризов, пришлось придумывать нестандартные приемы.

"Проходка ведётся в стеснённых условиях. В котловане 25 на 30 метров. Это уникальный старт. Одновременно здесь ведётся проходка другой машиной – "Ольгой". И для того, чтобы эта машина стартовала, нам пришлось придумать систему конвейеров. Поперечных конвейеров. Для того, чтобы породу от разработки тоннеля выдавать на поверхность", - пояснил Павел Митрофанов, начальник конструкторского отдела компании-подрядчика.

Вокруг самого котлована сейчас только леса и поля, но с появлением подземки рядом быстро вырастут новые ЖК, школы и спорткомплексы.

"Станция расположится вдоль проектируемого проезда №7032. На его пересечении с Калужским шоссе. В её основе типовой проект с двумя подземными вестибюлями Выходы расположатся возле улицы Старые сосенки и на Калужском шоссе возле остановок городского наземного пассажирского транспорта у жилой и общественной застройки", - рассказал Евгений Бурков, руководитель строительства АО "Мосинжпроект".

Троицкая линия сделает удобнее жизнь двух миллионов москвичей и будет основой транспортного каркаса Новой Москвы.

Всего 43 километра и 17 станций. Эта ветка станет одной из самых протяженных в столичной подземке и самым большим участком за МКАДом. По словам Сергея Собянина, вместе со строительством Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий южный участок Троицкой линии является приоритетным объектом московской программы метростроения до 2030 года. В общей сложности в ближайшие пять лет планируется ввести в эксплуатацию порядка 30 новых станций.