Госэкзамены – это не страшно: родители школьников испытали это на себе

Сдаём вместе! Сегодня родители московских школьников испытали на себе, что значит сдавать ЕГЭ. От регистрации на входе до выполнения заданий - взрослые прошли те этапы, которые скоро предстоит преодолеть их детям. Но главная задача всероссийской акции - не напугать, а наоборот показать, что госэкзамены - это совсем не страшно. Получилось ли?

Родители удивляются строгости порядков: с собой только паспорт и гелиевую ручку. Непривычно расстаться с телефоном. Сегодня они отпросились на работе и добровольно пошли на стресс.

Сегодня в Москве прошла Всероссийская акция "Сдаем вместе", которая дает возможность родителям написать пробный ЕГЭ по русскому языку, изнутри увидеть правила и процедуру экзамена, а потом помочь детям справиться с напряжением.

Накануне выпускники выступили в роли репетиторов и помогали своим взрослым готовиться к экзамену. Тут же обнаружились и темы, которые нужно подтянуть. Для родителей все этапы ЕГЭ не только строго соблюдали, но и подробно комментировали.

"Разработано специальное программное обеспечение, которое предназначено для того, чтобы распечатывать контрольно-измерительные материалы при участниках итоговой аттестации. И прямо при вас мы начнем печать экзаменационных материалов", - рассказал Андрей Постульгин, руководитель Регионального центра обработки информации города Москвы.

Экзамен вместе с родителями пишут и инициаторы акции - руководители Рособрнадзора.

"В этом году акция у нас юбилейная, она проходит в десятый раз. Это говорит еще раз о том, насколько она востребована среди родителей. В прошлом году она проходила во всех субъектах Российской Федерации, в ней приняли участие более 90 тысяч родителей", - рассказал Игорь Круглинский, заместитель руководителя Рособрнадзора.

Пока родители вспоминают школьную программу, в экзаменационном штабе каждый этап процедуры фиксируют камеры. И многочисленные наблюдатели в онлайн-режиме могут сообщить о возможном нарушении.

Взрослые писали госэкзамен в сокращенном варианте: из 27 заданий для них выбрали 10 самых показательных.

"У нас нет задания типа "угадайки", когда из четырех, допустим, надо выбрать один вариант. Такого нет, у нас задания со множественным ответом", - отметил Роман Дощинский, руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку.

Самые опытные родители справились за полчаса. Сегодня акция прошла в Москве и Санкт-Петербурге, в течение месяца ЕГЭ напишут родители во всех российских регионах. А основной этап настоящих экзаменов для выпускников начнется уже 1 июня — с истории, литературы и химии.