Лекции, экскурсии и встречи с космонавтами: в Москве проходит Неделя космоса

Обгорелая обшивка - следы температуры в две тысячи градусов. Эта капсула - спускаемый аппарат корабля "Союз" - живое доказательство того, что космические полёты - не фантастика, а тяжелая инженерная работа.

Таких деталей - тысячи. Вот гостей музея встречают знаменитые Белка и Стрелка. Именно они открыли человечеству дорогу в космос, а после полёта обе собаки прожили полноценную долгую жизнь.

"Стрелка успешно вышла замуж в тот период, вышла за своего коллегу по имени Пушок, который тоже занимался испытанием ракетной техники. У них родилось 4 щенков, одного из них подарили американскому президенту Кеннеди", - рассказала Людмила Лакиза, завотделом научной популяризации музея космонавтики.

В преддверии 12 апреля в Музее космонавтики одна за другой лекции, экскурсии, встречи с космонавтами. Действующего летчика-космонавта Олега Кононенко засыпали вопросами - от бытовых мелочей жизни на МКС до вековых традиций перед полетом.

"Выходим из гостиницы "Космонавт" под мелодию "Трава у дома". Затем едем на площадку, одеваем скафандры, выходим на колесо, подходим к трапу, чтобы садиться в машину - нам, в моем случае Алексей Архипович Леонов давал пинок, так скажем, космический", - рассказал Олег Кононенко.

Первый такой "пинок" - 12 апреля 1961 года, легендарное гагаринское "поехали" и 108 минут на орбите открыли новую эру. Тогда наша страна стала лидером космической отрасли. Память об этом увековечена в центре Москвы - монумент высотой 42 с половиной метра.

Вся эта неделя, конечно, про космос. Лекции, мастер-классы: как освоить галактику, можно ли пересчитать звёзды, когда мы начнём путешествовать к другим планетам. И ещё квиз "Космическая Одиссея" - к 65-летию полёта Гагарина.

А дальше на ВДНХ - павильон "Космос". Там не только об истории космонавтики, но и о строительстве спутников и летательных аппаратов. "Полёт нормальный" - говорят посетители. И сами, кажется, совсем не прочь покорить Вселенную.

Съездить в космос и вернуться - сегодня уже не кажется фантастикой. Будущее за теми, кто смотрит вверх, эта мысль - лейтмотив всей космической недели. И действительно, именно оттуда, из космоса, человечество десятилетиями черпает вдохновение для новых открытий.