Турист из Кубы пытался провезти в Россию более 220 сигар

Элитные сигары и сигареты на сумму более 2 миллионов рублей пытался провезти в Россию 62-летний турист из Кубы, но был задержан сотрудниками Шереметьевской таможни.

Мужчину остановили, когда он пытался пройти "зелёный коридор". Открыв чемодан и рюкзак путешественника, таможенники увидели там целую партию дорогостоящего табака: 225 сигар и 70 пачек сигарет ведущих брендов.

По словам туриста, такое количество "сувениров" с Острова Свободы он вёз другу в подарок, а декларировать не стал, поскольку не знал о таможенных правилах. Теперь по уголовному делу гостю грозит до миллиона рублей штрафа или лишение свободы на срок до 5 лет за контрабанду.