Пугачева лишила внука Дени Байсарова элитной квартиры

Появилась информация, будто Алла Пугачева тайно продает свою элитную квартиру в центре Москвы. Пока неизвестно, какую сумму хочет получить Примадонна, но на риелторских сайтах апартаменты в этом же доме примерно с тем же метражом продаются почти за 500 миллионов рублей.

Жилье певицы расположено в элитном доме в районе Арбата, в Филипповском переулке. В девятиэтажном здании всего 71 квартира. Дом находится в нескольких минутах ходьбы от метро "Кропоткинская". Окна пятикомнатной квартиры Пугачевой выходят на храм Христа Спасителя.

Как передает "КП", жилье певицы готово к продаже. Примадонна продает недвижимость со всей дизайнерской обстановкой и итальянской мебелью, поэтому попросила потенциальных покупателей воздержаться от фотосъемки на просмотрах. "Объявление о продаже публиковать не будут. Уже начались закрытые показы "для своих", - рассказали в близком окружении Примадонны.

Интересно, что ранее Алла Пугачева утверждала, будто намерена завещать эту квартиру внуку Дени Байсарову. Однако теперь, видимо, артистка передумала, тем самым оставив родственника без элитной недвижимости.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>