В Кремле оценили решение США и Ирана о перемирии

Новости о перемирии и отказе от дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке приветствовали в Москве. Известия о решении США и Ирана российская сторона восприняла с удовлетворением, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Американский лидер Дональд Трамп во вторник заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели. Затем и Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что США согласились с иранским предложением из десяти пунктов. Объявлено, что переговоры Тегерана с Вашингтоном начнутся 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

Представитель Кремля напомнил, что в Москве изначально заявляли о необходимости перевода ситуации вокруг Ирана в мирное русло. Российская сторона говорила о важности скорейшего перевода конфликта на трек политико-дипломатических контактов и переговоров, передает РИА Новости.