Путин жестко поговорил с Пашиняном в Кремле

Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшиеся 1 апреля, не ограничились встречей перед телекамерами. По данным армянского издания Hraparak, позже за закрытыми дверями состоялся жесткий разговор.

В присутствии журналистов Владимир Путин указал Пашиняну на невозможность одновременного членства Армении в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе. Армянский премьер в ответ заявил, что Ереван будет продолжать совмещать участие в обеих организациях до определенного момента.

Однако, по итогам беседы за закрытыми дверями, по данным издания, Москва сочла невозможным достичь какого-либо соглашения с Ереваном. В результате российская сторона приняла решение о практических шагах. В частности, упоминается введенный Москвой запрет на въезд связанных с администрацией Пашиняна крупных компаний, предприятий и культурных организаций.