Сергей Собянин рассказал о поддержке анимационной индустрии Москвы

Сегодня - День российской анимации. Как рассказал в социальных сетях мэр столицы Сергей Собянин, 70 процентов всех мультстудий находится именно в мегаполисе. Тут же производят и большую часть отечественного контента.

Для поддержки отрасли открыт Московский кластер видеоигр и анимации. Площадку оснастили новейшим оборудованием - есть современные студии захвата движения и звукозаписи, просмотровые залы. Резидентами уже стали восемь компаний, которые разрабатывают свыше 20 проектов. Им также оказывают помощь в продвижении продукции на международном рынке.