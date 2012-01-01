Мистика на отпевании актера Александра Пороховщикова: "Все в шоке, батюшка обомлел"

15 апреля исполнится 14 лет со дня смерти известного российского актера Александра Пороховщикова. Артист скончался в 2012 году из-за инсульта и обострения сахарного диабета. За несколько дней до этого на себя наложила руки его жена Ирина. Детей у пары не было.

Друг актера, известный адвокат Сергей Жорин, подчеркнул, что артист не был богатым человеком. После себя он оставил скромное наследство. "У него была небольшая квартира на проспекте Мира, старая недорогая машина, джип, весь в собачьей шерсти, потому что они со своей овчаркой почти не расставались. А еще стоявшая без движения „Газель“ и дача в Подмосковье", - сообщил Жорин.

В результате наследство актера досталось его грузинским родственникам со стороны отца, клану Барабадзе. Те быстро продали все имущество и вырученные деньги увезли в Грузию.

Адвокат Жорин вспомнил о мистическом происшествии, которое случилось на отпевании Александра Пороховщикова. "Мы стоим в полумраке часовни, отпевают. Вдруг открывается дверь, и входит... Пороховщиков! У всех шок, батюшка обомлел. Мы всматриваемся — это не он, но черты лица, профиль — один в один". Позже выяснилось, что это родственник по линии Барабадзе, военный, лет на 15–20 младше актера", - рассказал адвокат aif.ru.

