Путин принял в Кремле губернатора Ивановской области

Владимир Путин принял сегодня в Кремле губернатора Ивановской области. Станислав Воскресенский доложил президенту, прежде всего, о важном патриотическом проекте.

Новые улицы, которые появляются населённых пунктах региона, теперь будут преимущественно называть в честь героев нашей страны. Что касается экономики - в области активно развивается промышленность. Запущен новый завод по производству дорожно-строительной техники, растёт выпуск микроэлектроники, медоборудования.

А по показателям онлайн торговли предприниматели региона вышли на третье место в стране. Всё это привлекает новые инвестиции, растут доходы бюджета. Президент положительно оценил ситуацию, однако попросил уделить особое внимание некоторым вопросам.