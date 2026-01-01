Собянин назвал приоритеты развития образования в Москве на 2026 год

Столичные власти утвердили приоритетные планы развития московского образования на 2026 год, сообщил Сергей Собянин.

Как отметил глава города, Москва сегодня - лидер мирового образования. Второй год подряд столичный выпускник набрал максимальные 400 баллов по четырем предметам ЕГЭ, — это ученица школы №1514 Надежда Яшмолкина.

Кроме того, добавил Собянин, Москва значительно опережает следующих четырех лидеров рейтинга вместе взятых по числу дипломов победителей Всероссийской олимпиады школьников.

В этом году по программе "Моя школа" планируется завершить обновление нескольких десятков зданий. Продолжится и модернизация среднего профессионального образования.

