В Кремле указали на связь украинского и иранского урегулирования

В Кремле ожидают, что у Вашингтона будет больше времени и возможностей заниматься урегулированием на Украине в трехстороннем формате. Москва на это надеется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В то же время, отметил представитель Кремля, процессы украинского и иранского урегулирования связаны лишь опосредованно. Связь проявляется в том, что сейчас занятые иранскими делами американские переговорщики американские переговорщики уделяют меньше времени Украине.

В Кремле надеются, что в обозримой перспективе у спецпредставителей Трампа будет больше возможностей заняться украинским направлением. Москва очень высоко ценит усилия американских переговорщиков и лично президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации вокруг Украины, приводит слова Пескова ТАСС.