ВС России поразили объекты ТЭК и портовой инфраструктуры на Украине

ВС России нанесли удары по объектам топливно-энергетической и портовой инфраструктуры Украины. Также поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве также сообщили, что в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ. Также под удары российских войск попали две бригады теробороны и бригада нацгвардии в районах Рубежного, Нескучного, Богодухова и Терновой Харьковской области.

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили места производства и запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб и 265 украинских дронов.