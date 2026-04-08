Вашингтон и Тель-Авив в нарушение перемирия атаковали иранский НПЗ

США и Израиль атаковали нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван. Таким образом, нарушена договоренность с Ираном о прекращении огня, сообщил иранский телеканал Press TV.

По данным телеканала, экстренные службы занимаются тушением огня и обеспечением безопасности НПЗ. Ранее появились сообщения о серии взрывов на нефтеперерабатывающем заводе на иранском острове Лаван в Персидском заливе и острове Сири.

Телеканал приводит цитаты израильских изданий, которые утверждают, что американо-израильская операция закончилась решающей победой Ирана. США и Израиль согласились на "стратегическую капитуляцию" и отступили с поля боя, признала израильская газета "Маарив".