Алсу после развода с Абрамовым стала неузнаваема: вот как теперь выглядит певица

Летом 2024 года певица Алсу объявила о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. У пары есть трое детей: дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. После развода они остались жить с матерью.

По слухам, семью певицы разрушила бывшая невеста рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова. Алсу намекала на это, оставляя едкие комментарии в соцсети.

Но постепенно артистка пережила крах брака. Ставшая свободной женщиной Алсу призналась, что принимает знаки внимания от мужчин, ходит на свидания. Певица дала понять, что у нее уже нет розовых очков.

Недавно Алсу подчеркнула трансформацию, происшедшую в ней еще и внешне, - певица постриглась. Теперь она носит короткую стрижку, которую периодически обновляет разными укладками. Например, Алсу завила волосы. Результатом она поделилась на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". По словам популярной исполнительницы, стрижка так преобразила ее, что теперь она стала неузнаваема.

"В новом образе вчера не признал меня давно знакомый человек. Я поздоровалась первая, он посмотрел мне прямо в глаза, тихо и неудобно сказал ‘здрасьте’ и прошел мимо. Возьму на заметку, как выглядеть инкогнито", - с юмором рассказала Алсу.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах певице и похвалили за новый необычный образ, который по их мнению, подчеркнул ее красоту.