Трамп: Иран согласился не обогащать уран, обсуждаем снятие санкций

В ходе американо-иранских переговоров удалось достичь компромисса по ряду важнейших вопросов. Об этом объявил в среду, 8 апреля, президент США Дональд Трамп.

Как написал политик в социальной сети Truth Social, иранская сторона не будет заниматься обогащением урана, а США совместно с Ираном "выкопают и вывезут всю находящуюся на большой глубине ядерную "пыль".

Трамп также сообщил, что в рамках переговоров о перемирии с Ираном Соединенные Штаты обсуждается возможность ослабления санкций и пошлин.

При этом американский лидер предостерег другие государства от военной помощи Ирану, пригрозив, что введет 50-процентные пошлины на весь экспорт таких "помощников" в Соединенные Штаты.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Москва желает умиротворения Ближнего Востока на основе баланса интересов всех региональных стран. Иран и его соседи должны жить в мире и согласии — это обеспечит надежность торговых путей, особенно морских.

В Кремле между тем напомнили, что Москва изначально заявляла о необходимости перевода ситуации вокруг Ирана в мирное русло. Российская сторона последовательно говорила о важности скорейшего перевода конфликта на трек политико-дипломатических контактов и переговоров.