Певица Наталья Штурм: "У дочки Даны Борисовой нет будущего"

В феврале единственная дочь известной ведущей Даны Борисовой Полина сообщила, что ложится в клинику. Известно, что наследница телеблондинки страдает биполярным расстройством.

С тех пор она не выходила на связь, однако недавно в близком окружении рассказали, что Полина уже два месяца без телефона. Тем не менее, с дочкой Борисовой все хорошо: она не курит, не пьет, следит за питанием, читает книжки, готовится к экзаменам.

Однако певица Наталья Штурм настроена пессимистично. Она не одобрила способ Даны Борисовой и ее дочери лишний раз заявить о себе. "У дочки Даны нет будущего. Она "зашла" с чернухи, это самый "бедный" путь в пиаре, когда нет ни ума, ни талантов. Свежий, да уже и несвежий кусочек безмозглого мясца", - высказалась певица для Teleprogramma.org.

Более того, Наталья Штурм дала понять, что не верит в диагноз дочери Даны Борисовой. "Насаждать инфополе своими надуманными диагнозами позорно, когда много людей реально нуждающихся в помощи. Я не верю ни ей, ни ее маме", - отрезала артистка.

И все же певица дала Полине Борисовой шанс. По мнению Натальи Штурм, ситуация может измениться в пользу девушки, если та "сменит круг общения".

