Кремль пожаловался на перебои с интернетом из-за блокировки VPN*

Перебои со связью и с интернетом в России действительно продолжаются — это отмечают и в администрации главы государства. Об этом рассказал в среду, 8 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, ощущают ли в Кремле перебои, связанные с блокировкой VPN*.

Как отметил Дмитрий Песков, доступ в Сеть нестабилен, как и работа различных интернет-ресурсов. Однако "соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета", а "заключение должны давать специалисты" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее в Кремле опровергли предположения о том, что якобы глава государства распорядился заняться блокировкой VPN* в России. В МВД, в свою очередь, подчеркнули, что полицейские не занимаются проверкой гаджетов граждан на предмет выявления таких сервисов — их использование не запрещено законом.

В Минцифры уверяли, что гипотетическое введение административной ответственности за использование VPN* "нам категорически не нравится", однако "все другие варианты сильно хуже". В то же время в Госдуме опровергли обсуждение поправок в законодательство на эту тему.

* реклама таких сервисов запрещена в России