В российских школах решили ввести новый предмет

Новый предмет появился в программе российских школ. В пятых классах учащимся начнут преподавать духовно-нравственную культуру России. Предмет решено ввести с января 2027 года, сообщила замминистра просвещения Ольга Колударова.

Знакомство с новым предметом начнется сразу, как только школьники вернутся с январских каникул, передает РИА Новости. По словам замминистра, курс предполагает 17 классных часов. А для учащихся шестых-седьмых классов новый предмет в расписании появится с 1 сентября 2027 года.

Как сообщалось ранее, в детских садах с 1 сентября 2026 года решили ввести аналог "Разговоров о важном". Мероприятия будут посвящены духовно-нравственным ценностям.