Поставить финальную точку в конфликте между Москвой и Киевом пока не удается, потому что их позиции не до конца совпадают. На это указал в среду, 8 апреля, вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Напомнив про расхождение российской и украинской позиций, американский политик отметил, что "если бы они совпадали, конфликт был бы уже завершен".

Признав, что "мы еще не достигли окончательного прогресса", Вэнс, тем не менее, подчеркнул, что "настроен довольно оптимистично по этому поводу". В ходе трехсторонних попыток мирного урегулирования конфликта были получены "документы от Украины и документы от России", фиксирующие позиции сторон по спорным вопросам. Вице-президент США заверил, что с течением времени эти позиции становятся все ближе, сообщает РИА Новости.

В Кремле при этом подчеркнули, что Россия высоко ценит миротворческие усилия Соединенных Штатов и главы государства Дональда Трампа на украинском треке. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду на то, что "в обозримой перспективе у них (американцев) будет больше времени и больше возможности встречаться в трехстороннем формате".

Этому предшествовало заявление предводителя киевского режима Владимира Зеленского о возможном изменении схемы трехсторонних переговоров. Утративший легитимность президент Украины отмечал, что американская переговорная группа может приехать сначала в Киев, а затем отправиться в Москву: "Если не получится втроем, давайте сделаем так — по очереди".