Тепло вернется в Москву к Пасхе

Волна холодов, накрывшая Московский регион, сменится теплой погодой к воскресенью, 12 апреля. В этот день православные христиане будут отмечать Пасху.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в пасхальное воскресенье в столице днем прогнозируется до 13 градусов тепла, осадков не предвидится.

Теплая погода с превышением климатической нормы установится в воскресенье также на Чукотке, Дальнем Востоке и севере Урала. На юге России температура будет близка к норме, но в Астраханской области ожидается превышение климатических значений на три-пять градусов, пишет kp.ru.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, которого цитирует АГН "Москва", пообещал, что в Светлую седмицу — неделю, следующую за Пасхой, — в Москве начнется устойчивое потепление. Днем воздух будет прогреваться до 15-17 градусов, причем "без намека на снег".

Но до этого жителям Москвы и Подмосковья еще предстоит померзнуть. Столичный главк МЧС предупредил, что в четверг, 9 апреля, в Москве прогнозируются мокрый снег, гололедица и порывистый ветер. С учетом непогоды людей призывают парковать автомобили в безопасных местах, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.