Дебоширу поезда "Челябинск - Санкт-Петербург", столкнувшему проводницу на пути, избрана мера пресечения

На выложенных в Сеть кадрах - проводница поезда Ирина Дмитриева. Из Костромской области ее перевезли в больницу в Челябинск. Видео того, как обезумевший пассажир выталкивает женщину из вагона, облетели всю страну. Преступник задержан, суд отправил его под стражу.

"Суд заключил под стражу жителя Санкт-Петербурга, который обвиняется в покушении на убийство и угрозе убийством. По версии следствия, во время стоянки поездка Челябинск - Санкт-Петербург обвиняемый вытолкнул проводницу вагона в междупутье, кроме того, применив насилие он угрожал убийством начальнику поезда", - сообщил Максим Юрчук, заместитель ярославского транспортного прокурора.

От падения на камни Ирина Дмитриева сломала руку и позвоночник. Реабилитация возможна, но займет минимум несколько месяцев.

"Каждое движение, каждый поворот мне доставляет жуткую, адскую боль. Когда я встану на ноги, когда я снова начну ходит,ь я пока не знаю, сейчас я просто прикована к постели", - рассказала Ирина.

До сих пор неясно, почему мужчина вытолкнул проводницу. Изначально сообщалось, что он якобы хотел выйти, но это не так. Агрессия была неспровоцированной, причем до этого буйный пассажир вел себя абсолютно спокойно.

"Я упала на межпутье, на насыпь. По соседнему пути двигался грузовой состав. Если бы был толчок чуть сильнее, я могла погибнуть. Я глянула на этого мужчину, он держал что-то металлическое в руке", - вспоминает Ирина.

Поезд тронулся. Женщина, несмотря на травмы, кричала проводникам - и они сорвали стоп-кран.

"У нее было состояние шока, она не чувствовала боли. Мне кажется, в этот момент она переживала за весь вагон, потому что у него в руке отсвечивало что-то металлическое. И в вагоне из проводников никого не было", - рассказывает София Ярцева, проводник поезда.

В руках у преступника была ложка, но позже в вагоне он просил у пассажиров нож и пытался задушить начальника поезда. У 46-летнего обвиняемого уже была судимость, сейчас ему грозит до 13 лет тюрьмы. А для Ирины Дмитриевой это был первый рейс в карьере проводника.