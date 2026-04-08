Журналисты раскрыли личность создателя биткоина

Газета The New York Times выдвинула версию о том, что под именем Сатоши Накамото (псевдоним анонимного разработчика или группы людей, создавших биткоин) скрывается 55-летний британский криптограф Адам Бэк. Известен он по технологии Hashcash для майнинга.

Расследование NYT заняло полтора года. Журналисты изучили тысячи писем, архивных постов. Проанализировали стиль, грамматические ошибки, совпадения.

Вместе с тем окончательного доказательства выдвинутой версии нет, сам Адам Бэк все отрицает.

Уточняется, что в настоящее время на кошельке Накамото значится 78 миллиардов долларов в биткоинах. Больше десяти лет средства не двигаются.