МИД России отчитал Японию за соглашение с Украиной по БПЛА

Посол Японии в России Акира Муто был вызван на Смоленскую площадь. Об этом рассказала в среду, 8 апреля, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как уточнила чиновница, японскому дипломату выразили протест из-за публикаций о заключении японской компанией Terra Drone Corporation инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотников.

Захарова также напомнила, что вследствие недружественной политики официального Токио отношения между Россией и Японией деградировали до беспрецедентно низкого уровня. Однако Москва никогда не закрывала двери для диалога на взаимоуважительной и равноправной основе, сообщает РИА Новости.

Ранее глава японского правительства Санаэ Такаити признала, что "японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии". При этом она выразила расчет на урегулирование территориальных разногласий с Россией, но вновь раскритиковала российскую спецоперацию на Украине.