Глава ВС России назвал лучшее место для поисков справедливости

Российские суды являются лучшим местом для того, чтобы добиться справедливости. Такое заявление сделал председатель Верховного суда России Игорь Краснов.

Как напомнил Краснов в статье для РБК, прежде "было "модно" местом возможных судебных разбирательств в договорах о трансграничных сделках указывать Лондон или Нью-Йорк". Однако заявляемые иностранными судами "внегосударственный" статус, а также провозглашаемая независимость "на деле оказываются простой фикцией".

В таких условиях российская юрисдикция имеет целый ряд преимуществ, в которым относятся понятность судебного процесса и высокая степень предсказуемости, основанной на законе судебной практики.

Глава ВС России также подчеркнул высокий уровень цифровизации российской судебной системы, что позволяет экономить на судебных издержках. Невысока, по сравнению с зарубежными странами, и стоимость доступа к правосудию, включая госпошлину и юридическое сопровождение. Напомнил Краснов и про оперативность в принятии обеспечительных мер, исполняемость судебных решений и четкую структуру обжалования решений судов.

Мнение Игоря Краснова поддержал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он отметил, что проблемы российских предпринимателей при разрешении споров за рубежом обострились — в таких обстоятельствах предпочтение целесообразно отдавать российским судам или арбитражам.

Ранее Игорь Краснов призывал суды к беспристрастности и подчеркивал, что принятие решений в угоду региональным и местным властям, а также обслуживание интересов корпораций и коммерческих структур недопустимы. Он также пригрозил бескомпромиссной реакцией на коррупционные преступления судей.

Между тем российский лидер Владимир Путина напомнил о важности укрепления и развития эффективного, законного и доступного правосудия. Президент подчеркнул, что судебная власть выполняет важнейшую функцию: от обоснованности и справедливости судебных решений напрямую зависят судьбы граждан, доверие людей к власти.