Выяснилось, что означает название и логотип мессенджера MAX

Название российского мессенджера MAX является первым слогом слова "максимум", что означает максимальный функционал сервиса. Об этом рассказал в среду, 8 апреля, генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Как подчеркнул Кириенко, мессенджер предоставляет "максимум возможностей для населения, общества, государства", при этом "ключевая наша развилка, которую мы прошли в самом начале, — это построение платформы", сообщает РИА Новости.

Тем временем генеральный директор МАХ Фарит Хуснояров рассказал в интервью RT, что означает логотип российского мессенджера. Графическое облачко — символ диалога и общения в цифровом формате, стилизованный под сообщение внутри мессенджера. Такой логотип символизирует дружеское общение и помогает легко идентифицировать мессенджер среди других приложений на экране смартфона.

Функционал MAX продолжает расширяться. Как рассказал статс-секретерь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов, теперь возможность подтверждения возраста посредством мессенджера для приобретения в магазинах товаров с возрастной маркировкой 18+ используется во всех федеральных торговых сетях.