Иран обвинил Израиль в нарушении перемирия и закрыл Ормузский пролив

Власти Ирана вновь перекрыли движение судов через Ормузский пролив. Произошло это после новых ударов израильской армии по исламской республике.

Как уточняет агентство Fars, прохождение нефтяных танкеров по Ормузскому проливу вновь прекращено, хотя официально Тегеран не делал заявлений о перекрытии этой транспортной артерии.

При этом источники предупреждали, что Иран откажется от двухнедельного перемирия, если Израиль продолжит наносить удары по Ливану.

Ранее Россия и Китай проголосовали против проекта резолюции Совета Безопасности ООН по ближневосточному конфликту. Документ, представленный на голосование Бахрейном, предлагал координировать "пропорциональные обстоятельствам" усилия оборонительного характера по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Москва объявила эти меры никак не способствующими снижению эскалации.

Тем временем заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил, что дешевой нефти в ближайшее время не будет: конфликт США и Ирана поставлен на паузу, а европейским "баранам-русофобам" придется долго жить в режиме строгой экономии. Также политик напомнил про Израиль, который не нуждается в перемирии и "играет не на стороне" Соединенных Штатов.