Еще один регион объявил понедельник после Пасхи выходным днем

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил понедельник, 13 апреля, нерабочим днем.

Как уточняет SevastopolMedia, глава Севастополя рекомендовал федеральным учебным заведениям и работодателям устроить выходной день в понедельник, следующий за Пасхой. При этом в детских садах будут работать дежурные группы. График работы медицинских учреждений составит региональный департамент здравоохранения.

Аналогичный шаг предприняли власти Запорожской и Херсонской областей, Крыма, ДНР и ЛНР. В Дагестане выходными сделали Светлый понедельник (13 апреля) и день поминовения усопших – Радоница (21 апреля).

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что его попросили сделать понедельник после Пасхи нерабочим днем в знак глубокого уважения к гражданам, исповедующим православную веру. "КП Уфа" напоминает, что в республике мусульманские праздники Курбан-байрам и Ураза-байрам являются официальными выходными, тогда как главный православный праздник – Пасха – такого статуса не имеет.

В Государственной думе тем временем отреагировали на предложение ввести дополнительные нерабочие дни в честь Пасхи за счет переноса выходных дней с майских праздников. Глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов выступил против посягательств на майские каникулы, но отметил, что "правительство могло бы сделать пасхальный Святой понедельник выходным днем, не нарушая баланс выходных дней, праздничных дней и рабочих дней, через перенос выходных дней накануне очередного года" (цитата по АГН "Москва").