Обвиняемый в убийстве учительницы в Прикамье помещен под арест

Свердловский районный суд Перми выбрал меру пресечения подростку, который обвиняется в убийстве учительницы в школе города Добрянка Пермского края.

Как сообщает в среду, 8 апреля, "Интерфакс-Россия", суд удовлетворил ходатайство следствия и санкционировал заключение обвиняемого под стражу. Под арестом он останется как минимум до 7 июня.

Ранее в Следственном комитете России рассказали, что расследование ведется по статьям об убийстве и о халатности. Для определения психического состояния фигуранта следствием назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Поскольку обвиняемый подросток состоял на учете в полиции, правомерность и эффективность органов профилактики также будет оценена.

По словам источников, причиной трагедии стало недовольство подростка решением педагога не допустить его к экзаменам. Ученик вооружился кухонным ножом и затаился на территории школы. Увидев женщину, подросток набросился на нее и нанес ножом несколько ударов. От полученных ранений учительница скончалась.