Мишустин призвал как можно скорее внедрять результаты исследований в экономику

Более 500 предложений по национальным проектам технологического лидерства, которые стартовали по поручению президента? представила Российская академия наук. Об этом премьеру Михаилу Мишустину рассказал глава РАН Геннадий Красников.

Еще одно направление работы Академии - экспертиза учебников и пособий. В планах до 2027 года совместно с Минпросвещения создать единые учебники по физике, математике, информатике, химии и биологии.

Также сейчас академия формирует и координирует фундаментальные и поисковые исследования - это более чем шесть тысяч научных тем. Премьер призвал как можно скорее внедрять результаты фундаментальных исследований в отечественную экономику.