Резкое похолодание пришло сразу в несколько российских регионов

Резкое похолодание пришло сразу в несколько регионов - особенно заметно все на юге России. В Краснодарском крае после плюс 20 выпал апрельский снег.

Непогода моментально сказалась на дорожной обстановке, весь транспорт был уже на летней резине. До конца недели прогнозируют заморозки. На этом фоне улицы Костромы и Санкт-Петербурга выглядят не так аномально заснеженными. Хотя такая погода соответствует больше для конца марта.

Мокрый снег с дождем уже подошли и к столичному региону. Виной всему североатлантический циклон. В Москве 9 апреля вообще может выпасть до двух сантиметров снега, а местами будет гололедица. Так что водителям следует быть предельно острожными. Потепление вернется 12 апреля в Пасхальное воскресенье.