Венгерская таможня обнародовала новые кадры по расследованию скандала с "золотым конвоем" - так в Венгрии называют дело с попыткой финансирования венгерской оппозиции киевским режимом .

Речь идет о перевозке из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Таможенники выложили видео, на котором экс-генерал Службы безопасности Украины прямо в общественном туалете на пункте пропуска подделывает документы для транзита всего этого груза. Компания общается по-русски и обменивается шутками по поводу импровизированного "офиса" и попадающих в кадр писсуаров.

Украинский Ощадбанк - а именно туда везли наличность - тут же назвал кадры подделкой. Якобы это старое видео, которое было в телефоне одного из украинских инкассаторов, а подобная работа с документами в дороге - обычная практика, если нужно срочно оформить бумаги.

Перевозчиков в Венгрии задержали 6 марта - средства конфисковали, бригаду инкассаторов экстрадировали. В Будапеште заявили, что деньги, скорее всего, предназначались для финансирования венгерской оппозиции. Бывший сотрудник украинских спецслужб рассказал венгерским СМИ, что Зеленский еженедельно отправлял противникам Орбана из партии "Тиса" 5 миллионов евро наличными из "черных денег", которыми распоряжался сам без официального учета.