Российская армия нанесла серию ударов по украинским тылам. Поражены предприятия ВПК и энергетические объекты, которые ВСУ использовали в военных целях. Приходят данные о прилетах по судам в порту Измаила, взрывах в Одессе, Павлограде, Сумской и Харьковской областях.

В зоне спецоперации наши войска развивают наступление на двух участках фронта, идут бои на подступах к Славянско-Краматорской агломерации в ДНР.

В Запорожской области экипажи танков Т-80 группировки "Восток" точно отработали по целям, обнаруженным воздушной разведкой. Поражены боевики, которые прятались в жилых домах.

На этом же участке фронта наши "птицы" уничтожили РСЗО "Град" противника и самоходку британского производства, готовую к ведению огня. Были задействованы операторы ударных дронов и расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет".

В Харьковской области вражеские укрытия, технику и личный состав громит расчет САУ "Малка" группировки "Запад". В этот раз, несмотря на сильный туман, с расстояния в 30 километров артиллеристы ликвидировали склад боеприпасов ВСУ.

Группы воздушного прикрытия сорвали атаку беспилотников неприятеля на позиции штурмовиков в Запорожье.