Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в зоне спецоперации. Младший лейтенант Владислав Якушев в ходе воздушной разведки обнаружил замаскированный пункт управления и запуска беспилотников ВСУ и передал координаты цели артиллеристам. Точным ударом гаубицы Д-20 позиция неприятеля была ликвидирована.

Сержант Владимир Костылев, доставляя грузы на передовую, попал под атаку fpv-дронов. Уничтожив два ударных БПЛА противника, Владимир, умело маневрируя, вывел машину из зоны поражения и своевременно подвёз всё необходимое нашим бойцам.