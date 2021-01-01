Бывший схиигумен Сергий* внесен в список террористов и экстремистов

Бывший схиигумен Сергий* (Николай Романов*) внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом стало известно в среду, 8 апреля.

Согласно сведениям на официальном сайте Росфинмониторинга, в соответствующий реестр включен Романов Николай Васильевич* 19.03.1955 года рождения, место рождения — село Криуша Вознесенского района Горьковской области.

В конце 2021 года Измайловский суд Москвы осудил экс-схиигумена Сергия* за нарушение права на свободу вероисповедания, склонение к самоубийству и самоуправство. Чтобы задержать расстригу-преступника, омоновцам пришлось штурмом брать Среднеуральский женский монастырь.

Сообщалось, что еще до этой истории Николай Романов* попадал в поле зрения правоохранительных органов. Бывший милиционер получил срок за убийство школьного учителя и освободился лишь в конце 1990-х годов.

* лицо, включенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов