Российская ПВО сбила 69 дронов ВСУ в течение ночи на 9 апреля

Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурными средствами ПВО в течение ночи на 9 апреля сбито 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили: в период с 23.00 мск 8 апреля до 7.00 мск 9 апреля дроны ВСУ перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Астраханской областей. Украинские беспилотники сбиты также над Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в мессенджере об очередной атаке беспилотников на регион. По его данным, не обошлось без жертв: в поселке Саук-Дере Крымского района обломками дрона убило мужчину, который находился на балконе многоквартирного дома. Фрагменты сбитых беспилотников также упали в поле в пригороде Крымска и на территории одного из предприятий. Во всех остальных случаях пострадавших и разрушений нет.