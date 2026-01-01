Так называемый антироссийский трибунал, формируемый киевским режимом и его западными спонсорами, должен заработать уже в 2026 году. Об этом объявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий.

По словам дипломата, которые приводят украинские средства массовой информации, в мае ожидается решение Комитета министров Совета Европы относительно утверждения расширенного частичного соглашения по созданию трибунала.

Участвовать в пресловутом трибунале намерены, помимо Украины, Великобритания, Эстония, Испания, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Германия, Словения, Хорватия, Швеция.

Точицкий не исключил, что примкнет к этому формированию и Евросоюз. Однако для этого потребуется одобрение Еврокомиссии, Европарламента и Европейского Совета.

Однако Россия с иронией оценивает потуги киевского режима созвать спецтрибунал. Представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова называла этот замысел ничтожным и нелегитимным механизмом "заказного правосудия", создающим опасный прецедент: его в свое время могут использовать против самого же Запада.

При этом заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов отмечал, что угрозы ряды стран Евросоюза учредить антироссийский псевдотрибунал — всего лишь новый способ отнять деньги у населения Европы.